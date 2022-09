Von dem Wohnmobil, das am Donnerstag mit einem Lastwagen kollidierte, blieb nicht viel übrig. Foto: NWM up-down up-down Glück im Unglück auf der A30 Schwerer Unfall mit dem Wohnmobil: Vierköpfige Familie kommt mit dem Schrecken davon Von Anke Schneider | 29.09.2022, 16:44 Uhr

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande. Auf Höhe Ibbenbüren krachte ein Wohnmobil in das Heck eines Lastwagens. Dabei wurde der komplette Aufbau des Wohnmobils abgerissen.