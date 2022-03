Zur Rettung der Unfallopfer aus den völlig zerstörten Autos rückte die Freiwillige Feuerwehr Westerkappeln mit allen verfügbaren Kräften aus. FOTO: NWM-TV/David Poggemann Unfall mit zwei Schwerverletzten Autos stoßen frontal zusammen: Mann aus Westerkappeln weiter in Lebensgefahr Von Heinrich Weßling, Henrike Laing, Sebastian Stricker | 21.03.2022, 09:19 Uhr | Update vor 11 Min.

Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Montagmorgen auf der Tecklenburger Straße in Westerkappeln schwebt ein 70-jähriger Fahrer aus dem Ort offenbar weiter in Lebensgefahr.