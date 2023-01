896,57 Euro haben die Siebentklässler der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln für das Projekt „Schüler helfen Senioren“ des Vereins HelpAge eingeworben. Olga Fliauom (l.) und Luisa Kieler zeigen das Logo, das für die Aktion entworfen wurde. Betreut wird der Kursus „Soziales Engagement“ von den Fachlehrern Juliane Schiepeck (r.) und Andreas Wilms. Helpage-Spendenbetreuer Andreas Flotmann blieb beim Fototermin dezent im Hintergrund (7.v.l.). Foto: Frank Klausmeyer up-down up-down Projektkurs der Gesamtschule Schüler aus Lotte und Westerkappeln starten Spendenaktion für arme Senioren in Afrika Von Frank Klausmeyer | 25.01.2023, 14:25 Uhr

Dass sich soziales Engagement erlernen lässt, beweist ein Projektkursus, den die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln (GeLoWe) in der Jahrgangsstufe 7 anbietet. Auch in diesem Schuljahr haben sich die 12- und 13-Jährigen wieder für arme Senioren in Afrika eingesetzt.