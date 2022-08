Das „Sanitätshaus in Westerkappeln“ ist seit Mitte Juli geöffnet. Es vertreibt medizinische Hilfsmittel aller Art vom Rollator bis zum Stützstrumpf und ist montags, dienstags, donnerstags und freitagvormittags geöffnet. FOTO: Anke Beimdiek up-down up-down Es tut sich was rund um den Hasebrunnen Sanitätshaus an der Kreuzstraße in Westerkappeln eröffnet Von Anke Beimdiek | 08.08.2022, 12:10 Uhr

Die Leerstände insbesondere an Kreuz- und Bahnhofstraße brennen der Gemeinde seit Jahren unter den Nägeln. Jetzt tut sich aber etwas rund um den Hasenbrunnen. Mitte Juli hat das „Sanitätshaus in Westerkappeln“ an der Kreuzstraße 7 geöffnet.