Das Pättchen nördlich der Buchhandlung Esch soll als provisorische Zufahrt zum Wohnkomplex „Gutsallee“ (im Hintergrund) hergerichtet werden – allerdings nur für den Bedarf von Feuerwehr und den Rettungsdienst. FOTO: Frank Klausmeyer Sperrungen bis Juli Sanierung des Regenkanals in Westerkappeln beginnt bald Von Frank Klausmeyer | 11.04.2022, 14:47 Uhr

Am Dienstag nach Ostern beginnen in der Bahnhofstraße die Arbeiten für die Erneuerung der Regenwasserkanalisation. Verkehrsteilnehmer dürfen sich auf monatelange Behinderungen einstellen. Denn von der Alten Poststraße bis zur Einmündung Bullerteichstraße gibt es bis in den Juli hinein kein Durchkommen.