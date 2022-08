Die Grundschule am Bullerdiek nimmt seit zwei Jahren an dem landesweiten Integrationsprojekt „Rucksack Schule“ teil. Jetzt soll eine weitere Gruppe für ukrainische Kinder eingerichtet werden. FOTO: dpa (Symbolbild) up-down up-down Auch für Kinder aus anderen Orten Unterricht in Muttersprache für ukrainische Schüler an Westerkappelner Grundschule Von Anke Beimdiek | 09.08.2022, 09:00 Uhr

13 Kinder aus der Ukraine sind in diesem Schuljahr an der Grundschule am Bullerdiek in Westerkappeln. Um ihnen den Schulstart zu erleichtern, soll auch Unterricht in ihrer Muttersprache angeboten werden. Teilnehmen können daran auch Schüler aus Lotte und Handarpe.