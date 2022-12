Die Röntgenanlage in der Gemeinschaftspraxis war vor vier Jahren nach dem Umzug des Kardiologen Dr. Matthias Gräfe nach Ibbenbüren außer Betrieb genommen, im vergangenen Jahr aber wieder auf den neuesten Stand gebracht worden. Symbolfoto: imago images/Westend61 up-down up-down Bezirksregierung gibt grünes Licht Ab 2023 darf in Westerkappeln wohl wieder geröntgt werden Von Frank Klausmeyer | 13.12.2022, 16:00 Uhr

In Westerkappeln darf wahrscheinlich bald wieder geröntgt werden. Die Bezirksregierung Münster hat binnen eines Monats den Antrag von Dr. Steffen Grüner und Eckhard Hillebrand aus der Gemeinschaftspraxis an der Wilkenkampstraße auf privates Röntgen genehmigt. Voraussichtlich ab dem kommenden Jahr solle die Leistung im Ärztehaus angeboten werden, kündigte Hausarzt Dr. Grüner gegenüber unserer Redaktion an.