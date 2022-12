Die Gewerbesteuer lässt in Westerkappeln die Einnahmen sprudeln. Symbolfoto: dpa/Jens Wolf up-down up-down Verwaltung legt Jahresabschluss für 2021 vor Rekord: 6,2 Millionen Euro Gewerbesteuer für Westerkappeln Von Frank Klausmeyer | 12.12.2022, 17:00 Uhr

Was sich vor einem Jahr schon abgezeichnet hat, ist jetzt amtlich: Die Gemeinde hat vergangenes Jahr Rekorderträge bei der Gewerbesteuer verbucht. Statt – wie vorsichtig kalkuliert – vier Millionen Euro wurden knapp 6,2 Millionen Euro in die Kasse gespült. Das entspricht einem Plus von rund 55 Prozent gegenüber dem Haushaltsansatz.