Die außergewöhnliche und entzückende Tiergeschichte für alle ab vier Jahren stammt aus dem UNESCO-Kinderbuch von Lauren Child, heißt es in der Ankündigung.

Aus dem Inhalt: So ein Leben als Straßenratte ist alles andere als angenehm. Sie muss Gift erkennen, Fallen umgehen, dem Spaten ausweichen und im Abfall Essbares aufspüren. „Wie gut haben es da die Haustiere“, denkt sie sich, wenn sie am Abend zu den erleuchteten Fenstern hochschaut. Ja, die kleine Ratte wünscht sich ein Zuhause: einen warmen Schlafplatz, eine gefüllte Futterschüssel, einen schönen Namen und jemanden, der sie lieb hat. Aber wer will schon einen verflixten Ratz?

Wie immer gibt es Karten für drei Euro an der Tageskasse. Die Vorstellung beginnt um 15.30 Uhr in der Aula der Realschule Westerkappeln.