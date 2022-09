Der Bauhof hat dieses Jahr wenig Arbeit mit der Weihnachtsbeleuchtung im Ortskern. Bis auf den Schriftzug „Frohes Fest“ und den Weihnachtsbaum auf dem Kirchplatz soll es duster bleiben. Archivfoto: Frank Klausmeyer up-down up-down Rat beschließt Maßnahmen für Herbst und Winter Westerkappeln will Energie einsparen Von Frank Klausmeyer | 27.09.2022, 10:00 Uhr

Die Gemeinde Westerkappeln will in diesem Herbst und im kommenden Winter 20 Prozent des sonst üblichen Energieverbrauchs einsparen. Diese Zielvorgabe hat der Rat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Gelingen soll dies vor allem durch die Umsetzung der Bundesvorgaben. Darüber hinaus sollen speziell auf Westerkappeln zugeschnittene Maßnahmen greifen.