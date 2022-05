Tanklöschfahrzeuge brachten im Pendelverkehr Löschwasser zum Einsatzort. FOTO: Michel Fritzemeier Tiere blieben unverletzt Pkw brennt in Bauernhofscheune in Westerkappeln Von noz.de | 27.05.2022, 17:08 Uhr

Um 12.30 Uhr am Himmelfahrtstag wurde die Feuerwehr Westerkappeln zu einem Pkw-Brand in einer Scheune auf einem Bauernhof in Westerkappeln gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand und die Flammen reichten bis unter das Dach der Scheune.