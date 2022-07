Entspannt am Beckenrand können der 1. Vorsitzende, Paul Wesselmann (rechts), des Förderkreises des Freibads Bullerteich und der 2. Vorsitzende, Dieter Schulte, noch sitzen. Am 27. August geht das nicht mehr. Dann findet dort das Open Air statt. FOTO: Thomas Wübker up-down up-down Laute Musik am 27. August Das planen die Macher für das Freibad Open Air in Westerkappeln Von Thomas Wübker | 24.07.2022, 07:30 Uhr

Normalerweise sind laute Musik und Lärm in Freibädern unerwünscht. Am 27. August ist das dank Paul Wesselmann und Dieter Schulte im Freibad Bullerteich in Westerkappeln ganz anders. An diesem Tag findet dort das Open Air mit zwei angesagten Bands statt, die unter anderem die glorreichen Siebziger feiern.