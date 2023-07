Rund 92 Prozent der Kinder der Grundschule Handarpe besuchen auch die OGS. Fast die gesamte Schülerschaft wird bis in den Nachmittag hinein betreut. Foto: OGS Handarpe up-down up-down Betreuungsquote über 90 Prozent Darum kommt das Ganztagskonzept der Grundschule Handarpe in Westerkappeln so gut an Von Anke Beimdiek | 12.07.2023, 14:49 Uhr

In drei Jahren wird der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder eingeführt. Was in vielen Rathäusern noch für Kopfzerbrechen sorgt, ist an der Grundschule Handarpe in Westerkappeln längst Realität: Dort wird fast die gesamte Schülerschaft am Mittag und Nachmittag in der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) betreut.