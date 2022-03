Der Junge war ansprechbar, wurde aber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) FOTO: Michael Gründel Von Autofahrerin übersehen Neunjähriger Junge in Westerkappeln angefahren Von Heinrich Weßling | 24.03.2022, 18:46 Uhr

Ein neunjähriger Junge ist am Donnerstagmorgen auf dem Weg zur Schule in Westerkappeln von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Am Dölhof/Lindenstraße.