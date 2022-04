Die Zahl der akut mit Corona Infizierten hat in Westerkappeln einen neuen Höchststand erreicht. (Symbolfot) FOTO: imago images/Sven Simon Gelockerte Regeln Neuer Höchststand an Corona-Infizierten in Westerkappeln Von Frank Klausmeyer | 04.04.2022, 15:38 Uhr

Am Samstag endete die Übergangsfrist für das neue Infektionsschutzgesetz. Ab jetzt treten weitgehende Lockerungen in Kraft. Masken- und Testpflicht gibt es nur noch in Pflegeheimen, in der ambulanten Pflege und in Krankenhäusern. Auch in Bussen und Bahnen bleibt die Maskenpflicht als sogenannter Basisschutz vorerst erhalten.