Auf dieser Fläche entlang eines Verbindungswegs zwischen der Straße Am Königsteich und dem Spielplatz an der Königsberger Straße soll ein öffentlich zugänglicher Naschgarten angelegt werden. Vorstoß der SPD in Westerkappeln Ein Naschgarten auf der „Hundekackwiese" - aber nur, wenn's Fördergeld gibt Von Anke Beimdiek | 23.06.2022, 09:00 Uhr

Naschgarten statt „Hundekackwiese“, wie die Fläche in den Reihen der SPD genannt wurde: Entlang des Verbindungswegs zwischen der Straße Am Königsteich zum Spielplatz an der Königsberger Straße soll demnächst ein öffentlich zugänglicher Garten mit Kräutern, Wildobst und Beeren angelegt werden. Jeder, der möchte, soll auf dem kommunalen Areal kostenlos „naschen“ können.