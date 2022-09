Im nächsten Frühjahr zieht die Feuerwehr aus dem Gerätehaus an der Bullerteichstraße aus. Was dann aus der Immobilie wird ist offen. Den neueren Gebäudeteil (links) mit Garagen und Versammlungsraum im Obergeschoss würde gerne das Rote Kreuz in Beschlag nehmen. Foto: Frank Klausmeyer up-down up-down Umzug in den Neubau im April 2023 Wie soll das alte Feuerwehrgerätehaus Westerkappeln künftig genutzt werden? Von Frank Klausmeyer | 24.09.2022, 07:24 Uhr

Der Termin steht: Am 20. April 2023 soll die neue Westerkappelner Feuerwache an der Mettinger Straße an die Wehr übergeben werden. Was aber wird dann aus dem alten Gerätehaus an der Bullerteichstraße? Das bleibt weiter ungeklärt. Auch die Zukunft anderer gemeindlicher Immobilien ist in der Schwebe.