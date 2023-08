Zwei Schwerverletzte Nach Unfall: Polizei sucht flüchtigen BMW-Fahrer in Westerkappeln Von Heinrich Weßling | 06.08.2023, 11:21 Uhr Am Friedhofstor in Westerkappeln ist es am Samstagabend zu einem Unfall gekommen. Zwei Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Foto: Heinrich Weßling up-down up-down

Zwei Autos sind am Samstagabend in der Kreuzung am Friedhofstor in Westerkappeln zusammenkracht. Ein 66-jähriger Mann hatte einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen. Der andere, noch unbekannte Fahrer floh nach dem Unfall und wurde im Ort gesucht.