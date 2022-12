Die Polizei wollte sich das Auto des Westerkappelners genauer ansehen. Doch anstatt anzuhalten, lieferte sich der Mann ein Rennen mit den Beamten. Symbolfoto: imago images/Fotostand up-down up-down Mit 100 km/h über die Straßen Nach Fahrzeugrennen mit Polizei: Westerkappelner scheitert mit Berufung Von Hanno Ewald | 21.12.2022, 16:58 Uhr

Autorennen auf öffentlichen Straßen sind per se verboten. Wenn man sich dann noch die Polizei als Kontrahenten aussucht, hat man ganz schlechte Karten. Wegen eines solchen Verkehrsdelikts musste sich am Dienstag ein 56-jähriger Westerkappelner vor dem Landgericht in Münster verantworten.