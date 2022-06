Die Tonnen bleiben voll: Der in Westerkappeln am Samstag geplante Ersatztermin für die Müllabfuhr wurde abgesagt. (Symbolbild) FOTO: imago images/Rolf Poss Drei Wochen bis zur nächsten Abholung? Müll-Chaos in Westerkappeln: Auch die Ersatz-Abfuhr am Samstag fällt aus Von Frank Klausmeyer | 16.06.2022, 05:46 Uhr

Bei der Restmüllabfuhr in Westerkappeln ist der Wurm drin. Erst blieben die Tonnen am Mittwoch der vergangenen Woche stehen, weil es beim Entsorger Prezero in Spelle einen Warnstreik gab. Jetzt fällt auch der für Samstag, 18. Juni, angekündigte Nachholtermin flach. Im Prinzip streiken die Müllwerker schon wieder.