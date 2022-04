Der mobile Fahrradreparaturservice „Schaltzentrale“ macht am Freitag, 29. April, Station auf dem Westerkappelner Kirchplatz. FOTO: Gemeinde Westerkappeln Kein neuer Wochenmarkt in Sicht Freitag mobile Fahrradwerkstatt in Westerkappeln Von Frank Klausmeyer | 28.04.2022, 17:00 Uhr

Seit Jahren wird in Westerkappeln über eine Belebung des Ortskerns diskutiert. Mit der Eröffnung des Café Eden und des Bistros „Kleine Auszeit“ am Kirchplatz wurde dazu sicher ein Beitrag geleistet. Ein bisschen mehr Publikum könnte auch die mobile Fahrradwerkstatt „Schaltzentrale“ bringen, die am morgigen Freitag, 29. April, erstmals vor der Stadtkirche Station macht.