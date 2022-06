In Ungarn hat sie ihre Abiturprüfung abgelegt, zu ihren Unterrichtsfächern gehörte auch Deutsch. In Westerkappeln hat Szilvia Horvath aber weitaus mehr gelernt als die Sprache. „Die Kinder akzeptieren sie. Szilvia kann sich durchsetzen, sie übernimmt Verantwortung“, sagt Elke Schröer. Das ist für sie die noch viel größere Leistung. Die Erzieherin gehört zum Betreuungsteam des Offenen Ganztags und ist zugleich Mentorin für die Europäischen Freiwilligen. „Das macht mir viel Spaß. Die Freiwilligen sind eine Bereicherung für alle, für die Kinder und für die Betreuer.“

Im Laufe der Jahre haben sich so viele Kontakte entwickelt, etwa nach Tschechien, Polen und nach Frankreich. Einige von Szilvia Horvaths Vorgängern sind sogar in Deutschland geblieben und erlernen hier einen Beruf. Verbindung hat Elke Schröer noch zu allen. Szilvia Horvath hat in Westerkappeln und Umgebung neue Freunde gefunden. Sie wohnt mit anderen europäischen Freiwilligen in einer Wohngemeinschaft, zum Beispiel Lucy. Die junge Frau ist im Jugendzentrum „Joyz“ tätig. In ihrer Freizeit joggen sie gerne, fahren nach Osnabrück oder Ibbenbüren und gehen ins Kino. Besuchen möchte Szilvia gerne Dortmund, Bremen und Hamburg. Einmal in der Woche nehmen sie an der Seniorengymnastik des THC teil. Trotz des Altersunterschiedes scheinen sich die beiden dort sehr wohlzufühlen. „Wir wurden schon zum Frühstück eingeladen“, erzählt Szilvia und ist dankbar für die liebevolle Fürsorge.

Treffen mit anderen Jugendlichen, die am EVS-Programm teilnehmen, gehören ebenso zum Programm. All das interessiert Simon, Joan, Cayden, Sam und Hannah weniger. Sie freuen sich vielmehr, dass Szilvia mit ihnen isst. Es gibt Reis, Tomatensoße und Chicken-Crossies. Demnächst möchte Szilvia mit den Kindern kochen. Zubereitet werden soll ein traditionelles Gericht aus ihrer Heimat: Gulasch. Ungarische Tänze haben die Mädchen und Jungen bereits kennengelernt. Szilvia kam in ihrer Landestracht in die Schule und zeigte den Kindern folkloristische Tanzschritte.

Die Freiwilligen bringen internationales Denken in die Schule. Elke Schröer sagt: Es geht darum, über den Tellerrand zu schauen.