Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, aber nicht in der Führerkabine eingeklemmt, wie zunächst befürchtet. FOTO: Fritzemeier Fahrer konnte sich selbst befreien Lkw kommt in Westerkappeln von der Fahrbahn ab und kippt auf die Seite Von Anke Beimdiek, Felix Fritzemeier, Arlena Janning | 06.04.2022, 12:01 Uhr

Am Dienstagnachmittag ist ein mit Lebensmittelresten beladener Lkw auf der Mettinger Straße in Westerkappeln von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gekippt. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht.