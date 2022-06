Die Schüler der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln haben die Requisiten und das Bühnenbild selbst gebaut. FOTO: Anke Beimdiek Alice D. - Lost in Wonderland Erste Theateraufführung in der Geschichte der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln Von Anke Beimdiek | 01.06.2022, 16:40 Uhr

An der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln (GeLoWe) steht am Samstag eine Premiere im doppelten Sinne an: Der Literaturkurs der Jahrgangsstufe 12 führt „Alice D. – Lost in Wonderland“ auf. Die Uraufführung ist zugleich eine Premiere für die GeLoWe. Denn zum allerersten Mal überhaupt spielen Schüler der Schule vor einem öffentlichen Publikum Theater.