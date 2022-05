Lieselotte Meyer feiert am heutigen Freitag ihren 100. Geburtstag. FOTO: Heinrich Weßling Immer noch gesund und fit Lieselotte Meyer aus Westerkappeln feiert am 6. Mai ihren 100. Geburtstag Von Heinrich Weßling/Frank Klausmeyer | 06.05.2022, 06:10 Uhr

1922 war ein Jahr, das in den Geschichtsbüchern keine große Rolle spielt. Für Lieselotte Meyer aber war es das wohl wichtigste in den vergangenen 100 Jahren. Denn am 6. Mai 1922 wurde sie geboren. Und nach oben scheinen keine Grenzen gesetzt. „Ich gehöre noch zu den fittesten und gesündesten Menschen hier im Ort“, sagt die Jubilarin.