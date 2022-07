An der Lehmkuhle darf keine Lesung stattfinden. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die Eigentümerin des Grundstücks ist, untersagt eine solche Veranstaltung aus Sicherheitsgründen. FOTO: Anke Beimdiek up-down up-down Bundesanstalt für Immobilienaufgaben meldet sich „Tod an der Lehmkuhle“: Lesung in Westerkappeln untersagt Von Anke Beimdieck | 27.07.2022, 13:39 Uhr

Eine Lesung direkt am „Tatort“ – das hätte Charme gehabt. Am Schauplatz des fiktiven Verbrechens aus „Tod an der Lehmkuhle“ hätte der Kriminalfall, um den sich Friedrich Schönhoffs Lokalkrimi dreht, eine besondere Wirkung entfaltet. Die Lesung, die der Kultur- und Heimatverein für Freitag an dem abgelegenen Waldsee geplant hatte, fällt aber aus.