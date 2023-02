Leander Schöne (Mitte) hat einen Imagefilm über Westerkappeln gedreht. Der 17-jährige Schüler hat von der Konzeption über den Dreh bis zum Schnitt alles selbst gemacht. Den Kontakt zur Gemeinde hatte Friedhelm Scheel hergestellt. Foto: Anke Beimdiek up-down up-down Mit der Drohne über die Gemeinde Der 17-jährige Leander Schöne hat einen Imagefilm für Westerkappeln gedreht Von Anke Beimdiek | 09.02.2023, 14:09 Uhr

Mit einem Drohnenanflug auf das Westerkappelner Rathaus fängt es an. Dann folgen Aufnahmen vom Ort, von Düsterdieker Niederung, Freibad, Stadion und Mittelaltermarkt, bis die Kamera über den bunten Kirmesrummel auf dem Kirchplatz schwenkt. „Besuchen Sie uns!“, heißt es am Ende in Leander Schönes Werbefilm für die Gemeinde.