Ibbenbürener Straße teils gesperrt Lastwagen-Auflieger brennt in Westerkappeln – Löscharbeiten dauern an Von Niklas Golitschek | 12.08.2022, 08:35 Uhr

Wegen eines technischen Defekts ist am Freitagmorgen in Westerkappeln der Auflieger eines Sattelzuges in Brand geraten. Die Feuerwehr ist noch immer im Einsatz.