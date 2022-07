Stein des Anstoßes: So wie hier an der Düsterdieker Aa gibt es an mehreren Stellen im Westerkappelner Norden Entnahmestellen, an denen Landwirte mittels dicker Schläuche Wasser in Güllefässer pumpen. Bis vergangene Woche war das noch erlaubt, wobei Naturschutzwart Rainer Bussas (links) und Umweltaktivist Friedhelm Scheel noch andere Probleme als nur sinkende Pegelstände sehen.

