Ein 70-jähriger Landwirt ist am Freitagmorgen unter einen Hofradlader geraten und wurde dabei schwer verletzt. Foto: Heinrich Weßling Betriebsunfall an der Heerstraße Westerkappeln: Landwirt gerät unter eigenen Radlader Von Heinrich Weßling | 17.03.2023, 18:35 Uhr

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Heerstraße in Westerkappeln hat sich am Freitagmorgen ein Unfall ereignet. Ein 70-jähriger Landwirt wurde dabei schwer verletzt. Der Mann wurde ins Franziskus-Hospital nach Georgsmarienhütte gebracht.