Emotional nicht leicht für ihn: „Das ist es wohl gewesen, mit dem Landtagsabgeordneten Frank Sundermann.“ FOTO: Frank Klausmeyer „Man bekommt ein Amt immer nur auf Zeit“ Landtagswahl NRW: Sundermann verliert deutlich gegen Laumann Von Frank Klausmeyer und Volker Poerschke | 15.05.2022, 21:36 Uhr

Die letzten Umfragen vor dem Wahltag sahen CDU und SPD Kopf an Kopf. „Bloß nicht wieder so eine Zitterpartie wie vor fünf Jahren“, mag sich der Westerkappelner SPD-Landtagsabgeordnete Frank Sundermann gedacht haben – so kam es dann auch nicht.