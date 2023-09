Polizei hat Schulstraße im Blick Ärger mit Elterntaxis in Westerkappeln Von Frank Klausmeyer | 02.09.2023, 10:39 Uhr Die Verkehrsregelung sollte eindeutig sein. Bei Missachtung wird ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro fällig – eigentlich. Foto: Frank Klausmeyer up-down up-down

„Frische Luft statt Elterntaxis – ohne Autos zur Schule“ steht unübersehbar auf einem großen Banner der Landesverkehrswacht NRW zu lesen, das die Gemeinde am Gitterzaun der Grundschule am Bullerdiek in Westerkappeln befestigt hat. Wer das morgens aus dem Auto heraus liest, hat vermutlich die Verkehrszeichen am Beginn der Schulstraße übersehen oder geflissentlich ignoriert.