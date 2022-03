Tabula rasa hat der Bauhof auf der Nordseite des Kunstrasenplatzes gemacht. Eine ganze Baumreihe wurde gefällt – angeblich wegen der Verkehrssicherheit. FOTO: Frank Klausmeyer Rat billigt Mittel für neue Pflanzen Kahlschlag am Westerkappelner Kunstrasenplatz hat politisches Nachspiel Von Frank Klausmeyer | 23.03.2022, 07:02 Uhr

Der Kahlschlag am Westerkappelner Kunstrasenplatz hat ein politisches Nachspiel. Bündnis 90/Die Grünen fordern, dass das Thema Baum- und Gehölzschutz im nächsten Ausschuss für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Planung auf die Tagesordnung gesetzt wird. Am vergangenen Donnerstag wurde die Fällaktion gleich fünfmal in der Ratssitzung thematisiert.