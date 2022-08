In dem Jugendtreff musste erstmal entrümpelt werden. FOTO: Mediencooperative up-down up-down Jugendtreff vorerst geschlossen Wasserschaden im „JoyZ“ in Westerkappeln Von noz.de | 24.08.2022, 17:07 Uhr

Die mehr als 30 Millimeter Regen auf den Quadratmeter in der Nacht vom 19. auf den 20. August waren wohl zu viel für die Regenrinnen am Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Denn das Wasser lief in den Keller und damit in das Jugendzentrum „JoyZ“.