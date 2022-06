FOTO: Heinrich Weßling Jannis Hillemeyer ist neuer Regent Schützenverein Velpe hat nach fünf Jahren endlich wieder einen neuen König Von Heinrich Weßling | 07.06.2022, 17:10 Uhr

Die Briten haben am vergangenen Wochenende das 70-jährige Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. gefeiert. In Velpe ließ der Schützenverein stattdessen Jannis Hillemeyer ein ums andere Mal hochleben. Denn der hat sich am Samstag beim Königsschießen im Sieken die Regentschaft gesichert.