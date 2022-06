Im VHS-Gebäude an der Kreuzstraße hat jetzt der erste Integrationskurs für ukrainische Flüchtlinge aus Westerkappeln und Lotte begonnen. FOTO: Anke Beimdiek Interesse an Deutschkursen ist „enorm hoch“ VHS startet ersten Integrationskurs für Ukrainerinnen in Westerkappeln und Lotte Von Anke Beimdiek | 15.06.2022, 09:24 Uhr

Im VHS-Gebäude in Westerkappeln hat in der vergangenen Woche der erste Integrationskurs für ukrainische Flüchtlinge aus Westerkappeln und Lotte begonnen. An fünf Tagen in der Woche stehen nachmittags jeweils vier Unterrichtseinheiten auf dem Lehrplan. Schwerpunkt ist der Spracherwerb.