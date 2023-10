Absolut fahruntüchtig Im Kreis Steinfurt: Mit 4,1 Promille im Auto unterwegs Von Anke Schneider | 23.10.2023, 16:06 Uhr Die Polizei hat am Sonntag einen Autofahrer aufgegriffen, der über vier Promille Alkohol im Blut hatte. Symbolfoto: dpa/Jens Büttner up-down up-down

Mit einer beachtlichen Menge an Alkohol im Blut hat die Polizei am Sonntagnachmittag einenAutofahrer in Recke angetroffen. Der Alkoholtester der Polizei zeigte über vier Promille an. Ein weiterer Autofahrer aus Westerkappeln brachte es auf 1,8 Promille. Auch er war absolut fahruntüchtig.