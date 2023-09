Nachnutzung der alten Feuerwache Flüchtlinge ziehen ins Gerätehaus Westerkappeln Von Frank Wiebrock | 10.09.2023, 15:59 Uhr Im alten Feuerwehrgerätehaus sollen Flüchtlinge untergebracht werden, zunächst im Anbau (links), der 1981 bezogen wurde - damals erst vom Rettungsdienst. Der alte Gebäudeteil wurde Anfang der 1940er Jahre gebaut. Foto: Frank Klausmeyer up-down up-down

Das Deutsche Rote Kreuz würde den neueren Gebäudeteil des alten Feuerwehrgerätehauses an der Bullerteichstraße gerne für seine Zwecke nutzen. Die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen möchte dort eine Begegnungsstätte entwickeln. Martin Laumann-Stening, Mitglied der Grünen und Geschäftsführer des Jugendwohnprojektes Westerkappeln, hatte schon vor acht Jahren ein Konzept zu Papier gebracht, wie so etwas funktionieren könnte. Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage ist stattdessen in Rat und Verwaltung der Ruf nach einem Verkauf der Immobilie lauter geworden. Bis auf Weiteres kommt davon nichts zum Tragen. Denn die Gemeinde will das alte Gerätehaus zur Flüchtlingsunterkunft umbauen.