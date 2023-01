Dieser Haufen aus Geröll, Erde, Grassoden, Wurzelballen und Baumstümpfen wurde offenbar „frisch“ abgekippt. Mittlerweile findet sich auch anderer Müll auf dem Gelände. Foto: Frank Klausmeyer up-down up-down „Da muss endlich etwas passieren“ Illegale Grünabfalldeponie in Westerkappeln Von Frank Klausmeyer | 27.01.2023, 18:07 Uhr

Zum „Running Gag“ entwickeln sich so langsam Nachfragen in den Ratsgremien zu einer illegalen Grünabfalldeponie an der Straße Roter Berg in Westerkappeln-Seeste. Aus „gegebenen Anlass“ erkundigte sich in der Ratssitzung Ferdinand Blanke, Fraktionssprecher von Bündnis 90/Die Grünen, nach dem aktuellen Sachstand. „Da ist wieder mal etwas abgekippt worden.“