An der Straße Roter Berg gibt es seit Jahren eine illegale Grünabfalldeponie. Die Gemeinde will das Gelände im Herbst räumen. Foto: Frank Klausmeyer Gelände wird gesperrt Illegale Grünabfalldeponie in Seeste soll beseitigt werden Von Frank Klausmeyer | 06.04.2023, 17:55 Uhr

Dem illegalen Abladen von Grünabfällen auf einem sogenannten Interessengrundstück an der Straße Roter Berg in Seeste soll endlich ein Riegel vorgeschoben werden. Das berichtete Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer, die in unmittelbarer Nähe der wilden Deponie wohnt, in der jüngsten Ratssitzung.