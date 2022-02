Reaktion auf Berechnungen des Landes Westerkappeln will Grundsteuer erhöhen: Was kommt auf die Bürger zu? Von Frank Klausmeyer | 24.02.2022, 11:03 Uhr

Nahrungsmittel sind in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden. Die Preise für Strom und Gas explodieren. Und jetzt will die Gemeinde Westerkappeln ihren Bürgern auch noch höhere Grundsteuern abknöpfen. In den Ruin treiben dürfte diese Ankündigung von Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer Hausbesitzer aber kaum.