Mehr als 50 Jahre übernahm Heinz Berge – hier in der Stadtkirche – den Orgeldienst in der evangelischen Gemeinde. Nun ist Schluss. Mit der Musik hört der 76-Jährige aber keineswegs auf. FOTO: Frank Klausmeyer up-down up-down Abschied aus evangelischer Kirchengemeinde Heinz Berge war mehr als 50 Jahre Organist in Westerkappeln Von Frank Klausmeyer | 03.07.2022, 10:21 Uhr

Mehr als ein halbes Jahrhundert hat Heinz Berge in den Kirchen der evangelischen Gemeinde Westerkappeln die Orgeln gespielt. Am letzten Sonntag im Juni hat er letztmalig an den Manualen gesessen und die Register gezogen.