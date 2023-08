Gemeinde will Haushaltssicherung vermeiden Haushalt Westerkappeln: blauer Brief aus Steinfurt Von Frank Klausmeyer | 25.08.2023, 17:41 Uhr

Die Verabschiedung des Haushaltsplans in Westerkappeln war dieses Jahr eine besonders schwere Geburt. Der Konsolidierungsplan der Verwaltung ist am Widerstand des Rates gescheitert. Rat und Verwaltung sind aber bestrebt, Einnahmen und Ausgaben ohne Griff in die Rücklagen oder gar neue Schulden ins Lot zu bringen. Spätestens 2025 soll das dauerhaft der Fall sein.