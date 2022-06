Selbstredend schnitzten die Besucher auch unzählige Apfel- und Birnenspalten, insgesamt mehr als 50 Sorten konnten sie probieren, darunter so klangvolle Namen wie Dülmener Rosenapfel, Hasenkopf, Prinz Albrecht von Preußen, Köstliche von Charneux und Winterglockenapfel.

Dabei sei es in diesem Jahr gar nicht so einfach gewesen, für jede Sorte auf der Liste ausreichend Exemplare zu finden, berichtete Georg Fels. Der Grund: Während der Apfelblüte war es in diesem Jahr zu kalt und zu nass. „Es war eine wahre Eichhörnchensuche“, meinte er lachend.

Mit breiter Unterstützung, unter anderem durch den Kreislehrgarten Steinfurt, die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land (ANTL), die Fachhochschule Osnabrück, das Freilichtmuseum Detmold, Rolf Krämer aus Detmold und das Obst-Arboretum Olderdissen gelang es der Baumschule aber dennoch, eine große Sortenvielfalt zusammenzutragen.

„Sensationell“, meinte Jürgen Krämer zur üppigen Auswahl aus gut vierzig Äpfeln und mehr als zehn Birnensorten, plus Mispel und Quitten. Mit Ehefrau Agathe war er aus Osnabrück hergekommen. Die beiden suchten nach einer aromatischen Birne mit festem Fleisch.

Vor zwei Jahren war das Ehepaar erstmals beim Apfelfest Am Kapellenweg gewesen, und das breit gefächerte Angebot habe sie auch heute wieder beeindruckt, lobte Krämer. Die Mühe hat offenbar gelohnt, und mit den heimwärts ziehenden Gästen verließ denn auch manches Bäumchen seinen angestammten Baumschulplatz, um in einem anderen Garten zum großen Baum heranzuwachsen.