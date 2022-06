Am Wochenende entledigten sich die beiden Topteams der Liga ihrer Aufgaben routiniert. Während die Ankumer gegen den TV Bohmte II mit 45:25 gewannen – selbst eine Niederlage hätte ja nichts mehr am Titelgewinn geändert –, siegte der THC bei der HSG Osnabrück II mit 34:26.

In diesem Spiel feierte Daniel Cutik nach seiner Rückkehr vom Grundwehrdienst seinen Wiedereinstieg beim THC und zeigte vor allem im ersten Durchgang eine starke Partie. Ersetzen musste THC-Coach Holger Helmich kurzfristig Daniel Kellermeier und Nils Gröne.

Der THC kam gut ins Spiel und lag nach 15 Minuten mit 10:4 vorne. „Auf der Angriffsleistung kann man aufbauen, etliche Tore waren gut herausgespielt. Vor allem beim Tempogegenstoß und der zweiten Welle haben wir wenig Fehler gemacht und immer wieder den freien Mann gefunden“, freute sich Helmich. Zur Pause lag der THC dann mit 17:10 vorne.

„Marschroute für die zweite Halbzeit war dann, im Positionsangriff zuzulegen und über Konzeptionen zum Torerfolg zu kommen. In der ersten Viertelstunde klappte das noch“, so Helmich. Der THC spielte einen Vorsprung von 29:16 heraus. „Danach haben wir unnötigerweise völlig die Linie verloren. Es wurden wieder mehrere klare Torgelegenheiten nicht genutzt. Und der Torwart war sehr auf sich allein gestellt. Das hätten wir uns schenken können“, kritisierte Helmich das weitere Geschehen. Nun hofft der THC-Coach, dass die Ankumer am kommenden Sonntag trotz der Meisterschaft noch Lust haben, in Westerkappeln alles zu geben. „Wir hoffen, dass sie nicht beide Partien gegen uns verlieren wollen. Dann können wir uns gebührend bei unseren Zuschauern verabschieden“, so Helmichs Plan.

Da die zweite Herrenmannschaft und die Damen ebenfalls ihr letztes Saisonspiel bestreiten, wird der THC die Saison mit Würstchen und Fassbier ausklingen lassen. „Wir laden unseren Gegner zu unserer Vizemeisterschaftsfeier herzlich ein sowie alle sonstigen Zuschauer“, sagt der Trainer.