Wie sieht es mit der Sanierung der Grundschule aus? Planungen für Handarpe haben offenbar an Schub verloren Von Frank Klausmeyer | 15.09.2022, 07:00 Uhr

An der Grundschule Handarpe gibt es dringenden Sanierungsbedarf. Das ist seit Langem bekannt. Jetzt, wo die Baumaßnahmen im Westerkappelner Schulzentrum abgeschlossen sind, fragt sich so mancher, wann endlich der Süden an der Reihe ist. Vorerst wohl noch nicht, ließe sich dazu sagen.