FOTO: Archiv So hoch ist der Kirchturm der Stadtkirche gar nicht, wenn man ihn vom Rücken eines fliegenden Zauberers betrachtet. Fotos: Björn Meyer Gute Stimmung und viele Besucher im Ortskern Sommer bei der Westerkappelner Herbstkirmes 11.09.2011, 16:40 Uhr

Mit ganz buntem Gesicht läuft Jette am Sonntagnachmittag durch Westerkappeln. Ganz klar, die Kirmes brummt. Da wird eben alles geboten, wirklich alles? An Ess- und Trinkgelegenheiten mangelt es sicherlich nicht. Karussells gibt es fast genauso zahlreich, und auch Wurf- und Schießbuden sind genügend vorhanden. Doch der Stand, an dem man sich schminken lassen kann, der ist gar nicht da. „Haben wir heute Morgen in Mettingen machen lassen“, sagt Jettes Mama und lächelt.