Seit elf Jahren kümmert sich Günter Schmidt um den öffentlichen Bücherschrank am Rathaus und den in Handarpe, der dort mittlerweile an der Turnhalle steht. „Mein heimlicher Wunsch wäre, dass jemand eine alte Telefonzelle spendet, die man als Bücherschrank nutzen könnte.“

Foto: Frank Klausmeyer up-down up-down