Aus dem alten Feuerwehrgerätehaus an der Bullerteichstraße in Westerkappeln sähe die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen gerne ein Begegnungszentrum gemacht. Die Verwaltung plädiert dagegen für einen Verkauf. Foto: Stefan Nieland Grüne Ratsfraktion lässt nicht locker Wird das alte Feuerwehrgerätehaus in Westerkappeln doch eine Begegnungsstätte? Von Frank Klausmeyer | 02.07.2023, 15:59 Uhr

Die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Westerkappeln machen erneut einen Vorstoß zur Umwandlung des alten Feuerwehrgerätehauses an der Bullerteichstraße in eine Begegnungsstätte. Dieses Mal möchten sie aber einen Dritten als Betreiber ins Boot holen.