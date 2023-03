Foto: Westfalenbahn Einige Busse fahren, Bahnen stehen still Großer Streiktag: Was geht im Tecklenburger Land und was nicht? Von Frank Klausmeyer | 26.03.2023, 11:26 Uhr

Wer auf Bus oder Bahn angewiesen ist, sollte sich für den kommenden Montag (27. März) Alternativen suchen. Denn der bundesweite Streiktag, zu dem die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sowie die Gewerkschaft Verdi aufgerufen haben, trifft auch das Tecklenburger Land in voller Breite. Hier lesen Sie, was geht und vor allem was nicht.